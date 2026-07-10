СКР возбудил уголовное дело из-за отсутствия воды в фельдшерско-акушерском пункте Бисера

Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в ФАП, расположенном в поселке Бисер Горнозаводского округа, на протяжении полугода отсутствует водоснабжение. В результате медицинский персонал и пациенты не обеспечены должными гигиеническими и бытовыми условиями.