Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР возбудил уголовное дело из-за отсутствия воды в фельдшерско-акушерском пункте Бисера

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту отсутствия водоснабжения в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в Горнозаводском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту отсутствия водоснабжения в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) в Горнозаводском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что в ФАП, расположенном в поселке Бисер Горнозаводского округа, на протяжении полугода отсутствует водоснабжение. В результате медицинский персонал и пациенты не обеспечены должными гигиеническими и бытовыми условиями.

Следователем СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к скорейшему восстановлению нарушенных прав граждан.