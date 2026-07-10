Красноярец на «Гелендвагене» устроил массовое ДТП и поставил в пробку проспект Свободный (видео)

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, опубликованных в соцсетях, водитель Mercedes Gelendwagen перестраивался в левый ряд и оказался зажат между двумя машинами. «Гелендваген» завалился на машину слева, затем проехал еще пару метров и въехал в еще одно авто, которое готовилось повернуть на улице Красномосковскую. От удара его отбросило на впереди стоящий грузовик.