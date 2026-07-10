Красноярец на «Гелендвагене» устроил массовое ДТП и поставил в пробку проспект Свободный (видео)

На проспекте Свободный в Красноярске произошло столкновение четырех легковых автомобилей и грузовика. Авария парализовала движение на участке от ТК «Свобода» до «Космоса» — свободна только одна полоса.
Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, опубликованных в соцсетях, водитель Mercedes Gelendwagen перестраивался в левый ряд и оказался зажат между двумя машинами. «Гелендваген» завалился на машину слева, затем проехал еще пару метров и въехал в еще одно авто, которое готовилось повернуть на улице Красномосковскую. От удара его отбросило на впереди стоящий грузовик.
На видео также попало, как водитель последнего автомобиля выходит из салона, держась за голову. Очевидцы сообщили, что его госпитализировали на скорой. Данных о других пострадавших пока нет, на месте работают сотрудники ДПС.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.