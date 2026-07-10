Найден способ повысить иммунитет растений с помощью сахарных молекул

Ученые испытали короткие молекулы левана — олигосахариды (LOS) на арбузах и дынях. Обработка защитила растения от двух опасных болезней: серой гнили, вызываемой грибом B. cinerea, и фитофтороза, который поражает не только бахчевые, но и кабачки с тыквами. Помимо защиты, обработка LOS улучшала некоторые параметры качества: увеличивалось содержание хлорофилла в листьях и растворимых сухих веществ в плодах арбуза, то есть сенсоры пользы были двойными: и защита, и качество.