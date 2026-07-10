Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФК «Елимай» провел в Армении первый еврокубковый матч в истории

Вечером 9 июля команда «Елимай» из области Абай стартовала в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА, где сыграла вничью на выезде с армянским «Алашкертом» (1:1), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Первый тайм этого исторического матча прошел без взятий ворот, но гости из-за травмы потеряли своего лидера Рамазана Оразова.

А после перерыва «Елимай» открыл счет благодаря усилиям игрока сборной Казахстана Арсена Аширбека, которому точный пас отдал Иван Свиридов.

Подопечные Андрея Карповича могли увезти историческую выездную победу, но их планам помешал футболист «Алашкерта» Давид Тертерян, который на последних секундах поединка спас своих коллег от поражения — 1:1.

Ответная встреча между этими командами состоится 16 июля на стадионе «Спартак» в Семее.

А сегодня вечером 114-я ракетка мира, британец Артур Фери, постарается продолжить свое чудесное выступление на «Уимблдоне-2026».

Узнать больше по теме
ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы): главное о клубе депутатов Евросоюза
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — одно из старейших и самых значимых объединений в Европе. Оно объединяет представителей национальных парламентов стран-членов Совета Европы и служит площадкой для обсуждения ключевых политических и социальных вопросов.
Читать дальше