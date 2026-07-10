В одной из итальянских деревень ввели штрафы за ношение купальников

В одном из итальянских поселений ввели денежные взыскания за появление в купальной одежде на улицах, о чём пишет Il Messaggero. За пляжные наряды, такие как купальники и плавки, а также за голый торс местным жителям и приезжим придётся заплатить сумму от 50 до 200 евро.