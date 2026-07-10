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В одной из итальянских деревень ввели штрафы за ношение купальников

В одном из итальянских поселений ввели денежные взыскания за появление в купальной одежде на улицах, о чём пишет Il Messaggero.

В одном из итальянских поселений ввели денежные взыскания за появление в купальной одежде на улицах, о чём пишет Il Messaggero. За пляжные наряды, такие как купальники и плавки, а также за голый торс местным жителям и приезжим придётся заплатить сумму от 50 до 200 евро.

Снимать одежду до купальных костюмов теперь разрешается лишь на пляжах и на экскурсионных лодках.

Введя этот запрет, муниципальные власти решили призвать к порядку туристов. Они проявляли бескультурье и мешали сельским жителям, которые ценили спокойствие и тишину.

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