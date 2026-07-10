Золотодобытчиков обязали выпустить в реку 1,5 тонны мальков спустя 10 лет

Компанию обязали выпустить 1,5 тонны мальков через 10 лет после разработки золота. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Ещё в 2016 году компания ООО АС «Прииск Дражный» при разработке россыпного месторождения золота на реке Нойба должна была компенсировать ущерб водным биоресурсам — выпустить в водоём молодь рыбы. Однако обещание так и осталось на бумаге.
Прокуратура проверила исполнение обязательств и обнаружила, что компания не выполнила компенсационные мероприятия. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать золотодобытчиков возместить вред природе в объёме 1,5 тонны мальков.
Предприятие возражало, утверждая, что собиралось сделать это самостоятельно, но за несколько лет так и не выпустило рыбу. Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь до 30 сентября 2026 года компания обязана выполнить это требование. Если решение не исполнят, последуют более строгие меры.
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