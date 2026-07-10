Золотодобытчиков обязали выпустить в реку 1,5 тонны мальков спустя 10 лет

Предприятие возражало, утверждая, что собиралось сделать это самостоятельно, но за несколько лет так и не выпустило рыбу. Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь до 30 сентября 2026 года компания обязана выполнить это требование. Если решение не исполнят, последуют более строгие меры.