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В выходные в Калининградской области ожидается потепление до +23°С и дождь

Ночью столбик термометра опустится до +15…+16°С.

В выходные в Калининградской области ожидается потепление до +23°С и дождь. Такой прогноз на 11 и 12 июля опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днём в субботу составит +20°С. В воскресенье потеплеет до +23°С. Ночью столбик термометра опустится до +15…+16°С. Оба дня ожидается облачная погода и небольшие прояснения.

Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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