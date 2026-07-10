В Перми впервые пройдёт Первенство России по автомобильному кроссу

Пермь впервые примет Первенство России по автомобильному кроссу — 11 и 12 июля на трассе «Аэропорт Бахаревка», сообщили в правительстве Пермского края.
Первенство пройдёт 11 и 12 июля, на трассе «Аэропорт Бахаревка» в Перми (ул. Карпинского, 140). На старт выйдут больше 90 молодых пилотов из разных регионов страны.
11 июля, 10:30 — свободные и хронометрируемые тренировки, две серии квалификационных заездов.
12 июля, 10:30 — продолжение квалификаций, открытие соревнований, финальные заезды сильнейших и награждение победителей.
Как пояснил президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко, в соревнованиях участвуют юные гонщики, поэтому выступают они на облегчённых спортивных машинах — багги. При этом на трассе сохраняется высокая скорость и напряжённая борьба, полностью безопасная для участников.
Заезды пройдут в четырёх классах багги — от миниатюрных машин до более мощных аппаратов. Пермский край представят четыре гонщика, среди которых есть девушки.
Посещение бесплатное, возрастных ограничений нет (0+). Организаторы приглашают всех желающих поддержать участников на домашней трассе.