В Перми впервые пройдёт Первенство России по автомобильному кроссу

Как пояснил президент федерации автомобильного спорта Пермского края Андрей Романченко, в соревнованиях участвуют юные гонщики, поэтому выступают они на облегчённых спортивных машинах — багги. При этом на трассе сохраняется высокая скорость и напряжённая борьба, полностью безопасная для участников.