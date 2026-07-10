Стаж менее 8 лет снизит размер больничного волгоградцам

Волгоградцам напомнили, как рассчитывается размер больничного. Специалисты СФР в Волгоградской области пояснили: выплата зависит не только от зарплаты, но и от страхового стажа работника.
При расчете больничного учитывают средний дневной заработок за два предыдущих календарных года. Общий доход за этот период делят на 730 дней. Из расчета исключают дни, когда трудовой договор был приостановлен из-за военной службы по мобилизации или по контракту.
Работники, которые в эти годы находились в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком или проходили военную службу, могут заменить расчетный период.
Размер выплаты зависит от стажа. При стаже более восьми лет пособие составляет 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, от шести месяцев до пяти лет — 60%.Чтобы заменить расчетный период, нужно подать заявление работодателю.
Работникам со стажем менее шести месяцев пособие ограничено величиной МРОТ за полный календарный месяц.
Ранее сообщалось о возможности взять больничный сроком на 1 год.