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Порывистый северо-западный ветер не помеха: паромы на Балтийскую косу будут ходить с ограничениями

Из-за высокого уровня воды в канале не все машины смогут подняться на борт.

Источник: Клопс.ru

Паромная переправа между Балтийской косой и материковой частью региона работает в штатном режиме. Об этом сообщили в компании-операторе линии в пятницу, 10 июля.

«Из-за высокого уровня воды заезд автомобилей с низкой посадкой затруднён. Рекомендуем оценивать возможности вашего авто перед поездкой», — предупредили паромщики, напомнив, что ответственность за возможные повреждения авто несёт владелец.

В настоящий момент высота волны в районе переправы достигает 1−1,5 м. Ветер северо-западный 6−11 м/с, порывы до 14 м/с.

На побережье Калининградской области 8 июля обрушился ураган. Метеорологи обещают, что ливни в ближайшие дни сохранятся.