Комитет цен и тарифов проверил расчеты коммунальщиков в Хабаровском крае

На заседании президиума обсудили государственное регулирование цен и тарифов, а также их контроль. Ежегодно ресурсоснабжающие компании заявляют, сколько денег им нужно для работы, эти суммы закладываются в тарифы, которые потребители видят в своих счетах и квитанциях. Комитет цен и тарифов проверил все расчеты таких компаний. Как выяснилось, компании хотели включить в счета потребителей в общей сложности лишних 28 млрд рублей. В результате проверки эта сумма была исключена. Тарифное регулирование позволяет снизить нагрузку жителей региона на плату за услуги. Так, в децентрализованных зонах энергоснабжения действуют субсидии. Население платит лишь 20% от стоимости электроэнергии, а остальное покрывается из бюджета края. Также тариф за тепло не превышает предельного, что дает возможность сдерживать рост платы за отопление. Льготный тариф за твердые коммунальные отходы так же сдерживает нагрузку на жителей. «Если бы не было государственного регулирования тарифов, они были бы больше. Комитет по ценам и тарифам проводит экономически обоснованную экспертизу, чтобы выявить необоснованные затраты и исключить их из тарифа. Также мы разъясняем о необходимости установки и поверки приборов учета, чтобы не допустить рост платы, например по холодной воде», — сказала председатель комитета по ценам и тарифам правительства края Алена Сидорова. Для льготных категорий граждан также предусмотрен перерасчет платы за ЖКХ на основании заявления и квитанций за полгода.