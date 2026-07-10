Впервые за 40 лет: ремонт идет в библиотеке Островского в Комсомольске

Мы ранее рассказывали про то, как редкие книги передали в библиотеку Островского из фондов библиотеки ДК Авиастроителей. Сейчас там впервые за 40 лет идет ремонт. Однако одно из старейших учреждений города продолжает работать. За счёт помощи завода имени Гагарина здесь привели в порядок потолок, покрасили стены. Скоро уложат новый линолеум. Библиотеке в прошлом году исполнилось 90 лет. В 30-е, когда авиазавод в только начали строить, она размещалась в клубе имени Баранова. В 60-е переехала уже в помещение Дворца культуры. Там под абонемент, читальный зал и книгохранение специально оборудовали два этажа и подвал. В перестройку библиотека переживала не лучшие времена. в стенах учреждения открыли компьютерный клуб, читателей стало меньше. В нулевых абонемент, книгохранение и читальный зал разместились уже в одном помещении. Библиотеку от закрытия спасли силами работников дворца культуры и авиазавода. Нашли средства на ремонт, заседания книголюбов стали проводить на первом этаже. Александра Миронова, заведующая библиотекой ДК Авиастроителей: Книга есть книга. Она вечна. У неё длинный путь общения с человеком. Никакой интернете ее не перебьет. Книга жива, пока ей альтернативы нет! Всего библиотека насчитывает 35 тысяч изданий, включая классику, а также научную и детскую литературу. Также там проводят заседания 4-х литературных клубов.