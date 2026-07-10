Волгоградские новости 10 июля: погода, пожар, жуткая вонь, новый глава МВД

Стало известно, что региональный главк МВД возглавил экс-министр МВД по ДНР Павел Гищенко. Об этом сообщает v1.ru. На сайте волгоградского полицейского ведомства об этом пока не говорится. Но Константин Кремнев, сменивший Дмитрия Свинова, который не продержался и года, уже представлен как заместитель.