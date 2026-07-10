погода, пожар, жуткая вонь, новый глава МВД

Минувшая ночь впервые за долгое время прошла спокойно в Волгоградской области — жителей региона не будили сообщения о беспилотной, ракетной или авиационной опасности. Но волгоградцам пришлось столкнуться с другими вызовами.
Погода: оранжевый уровень опасности из-за суховея.
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в связи с суховеем, который зафиксировали 9 июля на метеостанции в Палласовке. Опасное явление будет действовать до утра 11 июля. Температура воздуха днём 10 июля ожидается 31…36 градусов, в Волгограде 33…35º. Из-за жары сохранится высокая опасность пожаров практически на всей территории региона. Волгоградцев просят не разводить костры на природе.
Едкая вонь: жалуются жители юга Волгограда.
Жители Красноармейского района Волгограда пожаловались минувшей ночью на мерзкую вонь, накрывшую юг города. По словам горожан, воняло так, будто горят пруды-отстойники химического предприятия или тлеют камыши.
«С открытыми окнами спать невозможно, с закрытыми — невыносимо», — рассказывали волгоградцы в местных пабликах.
Их поддержали жители Кировского района. По словам горожан, невыносимый запах чувствовался, по словам горожан, даже в посёлке Ангарском Дзержинского района. Источник вони неизвестен.
Пожар: сгорело расселённое здание.
Около десяти вечера 9 июля вспыхнул пожар в том же Красноармейском районе. Волгоградцы поделились видео, задаваясь вопросом: что может гореть в районе Заканалья?
Те, кто живёт поближе к месту происшествия, прислали фото: горело заброшенное здание на улице Марийской. Пока неизвестно: не та ли, о сносе которой сообщала ранее администрация города — пресс-служба регионального МЧС проснётся попозже.
Пока же горожане комментируют: «Проще поджечь расселённый дом — чем снести!».
Бензин: QR-коды — фейк.
По данным облпромторг и ТЭК, новые ограничения не вводились и не планируются в настоящее время. За одну транзакцию по-прежнему действует лимит в 20 литров бензина и 60 литров ДТ, на трасе — 200 литров дизеля. Информация о введении QR-кодов не соответствует действительности.
Для владельцев топливных карт предусмотрены особые условия, это позволяет резервировать ресурс для социальных, медицинских и оперативных служб. Подробная информация — на горячих линиях компаний.
Новый глава МВД: третий за год.
Стало известно, что региональный главк МВД возглавил экс-министр МВД по ДНР Павел Гищенко. Об этом сообщает v1.ru. На сайте волгоградского полицейского ведомства об этом пока не говорится. Но Константин Кремнев, сменивший Дмитрия Свинова, который не продержался и года, уже представлен как заместитель.
Гищенко — уроженец Волгоградской области, начинал службу в Быковском районе, продолжил в Дубовском и Камышинском, затем перевелся в Волжский, а после возглавил УМВД по Волгограду. В 2020 году стал начальником УМВД по Севастополю, в 2023 был назачен министром внутренних дел ДНР.
С бывшими подчинёнными генерал уже простился. В Telegram ведомства разместили видео.
Алкомаркет оставили без света: магазин построили вместо ФОКа.
В Волгограде приставы накануне обесточили незаконный алкомаркет. Землю выделили под строительство ФОКа, но скоро на ней появился магазин, а мэрия продала участок застройщику за сущие копейки — однокомнатная квартира стоила дороже.
Аферу разоблачила прокуратура, суд её поддержал, но хозяин здания не собирался выполнять его решение. В дело вмешались приставы. ФОК на Хользунова, 51 в Краснооктябрьском районе все же появится.
Где не будет света: отключат пять районов.
Энергетики оставят без света жителей сразу пяти районов Волгограда в жару на весь день. С неработающими холодильниками и отключенными гаджетами останутся:
В Ворошиловском районе с 9:00 до 17:00 дома на улицах:
Барнаульская, 47, 390;
Восточная, 4−14, 10а, 10б, 12/1, 16, 16а, 22, 22а/1, 8а, 7, 9а, 15, 15а, 17, 23, 25, 29, 37;
пер. Елецкий, 196, 574, 574а;
Миргородская, 148а;
п. Саранский, 107/2, 107/3, 107/4, 108, 104, 124/2, 124/4, 121, 123, 123а, 122/1, 122/2;
Серпуховская, 4, 22;
Симбирская, 17, 21;
пер. Симбирский, 5, 5а;
Царицынской Обороны, 1, 2, 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32.
В Кировском районе с 9:00 до 17:00:
Алексеева, 1−13, 2−20;
Войкова, 1д, 2а-2г;
пер. Войкова, 6а;
Забайкальская, 1а-35, 2а-40;
Капустная Балка, 1−11, 2−12;
Кипарисовая, 8−16;
Офицерская, 1а-35, 2а-38;
Рубинштейна, 1−27, 2−22;
Синельниковская, 2−26;
ул. Тростниковая, 13−27, 14−32.
В Красноармейском районе с 6:00 до 17:00:
40 лет ВЛКСМ, 58.
В Краснооктябрьском районе с 9:00 до 16:00:
Башкирская, 7;
Дмитрова, 3−33, 3а, 2−36, 2а;
Кунгурская, 1−13, 2−8;
Качалова, 1−37, 1а, 4−34.
В Тракторозаводском районе с 9:00 до 17:00:
Быкова, 1, 4;
Клименко, 9, 11, 13;
Ополченская, 15, 17, 19, 21, 23.