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Зал царства за 3,4 млн выставили на торги под Волгоградом

В Михайловке Волгоградской области территориальное управление Росимущества готовит к продаже.

В Михайловке Волгоградской области территориальное управление Росимущества готовит к продаже здание коттеджа из красного кирпича. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на специализированный сайт, на торги выставлен земельный участок общей площадью 925 кв. м с расположенным на нем зданием зала царства общей площадью 252 кв.м.

Торги по продаже коттеджа на улице Леваневского, 9 состоятся 30 июня. Начальная стоимость лота — 3 миллиона 452 тысячи рублей. Шаг аукциона определен в 172 тысячи.

Согласно данным из открытых источников, на улице Леваневского, 9 располагалась религиозная организация Свидетели Иеговы*, признанная запрещенной в России.

*Организация признана экстремистской в России.