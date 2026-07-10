Зал царства за 3,4 млн выставили на торги под Волгоградом

В Михайловке Волгоградской области территориальное управление Росимущества готовит к продаже здание коттеджа из красного кирпича. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на специализированный сайт, на торги выставлен земельный участок общей площадью 925 кв. м с расположенным на нем зданием зала царства общей площадью 252 кв.м.