В Казахстане отсрочили реформу обучения по охране труда

Причина — многочисленные обращения бизнеса и профессионального сообщества.
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана перенесло сроки вступления в силу новых Правил обучения и проверки знаний по безопасности и охране труда, передает DKNews.kz.
Если ранее документ должен был начать действовать 12 июля 2026 года, то теперь новая дата — 1 января 2027 года.
Такое решение приняли после обращений работодателей, учебных центров и экспертов отрасли.
Что произошло.
Речь идет о приказе министра труда от 30 мая 2026 года № 223, который полностью меняет подход к обучению специалистов по безопасности и охране труда.
Документ предусматривает:
новые требования к учебным центрам; порядок формирования официального перечня организаций, которые смогут проводить обучение; отдельные правила подготовки для некоторых категорий специалистов.
Именно эти изменения должны были вступить в силу уже в ближайшие дни.
Почему правила решили перенести.
В Министерстве сообщили, что после публикации документа начали поступать обращения от работодателей, обучающих организаций и экспертного сообщества.
По итогам обсуждений ведомство решило дать рынку дополнительное время.
«Учитывая предложения работодателей, обучающих организаций и экспертного сообщества, Министерство инициировало перенос сроков введения этих правил с 12 июля 2026 года на 1 января 2027 года».
Что будет дальше.
До конца 2026 года Министерство труда продолжит обсуждение новых правил с представителями бизнеса, профсоюзов и социальными партнерами.
Не исключено, что документ еще изменится.
«До вступления новых требований в силу ведомство продолжит их детальное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами — социальными партнерами, профсоюзами и бизнесом. По итогам обсуждения будут выработаны сбалансированные решения и при необходимости внесены соответствующие изменения в нормативное регулирование».
Что это означает для работодателей.
До 1 января 2027 года компании продолжат проводить обучение и проверку знаний сотрудников по действующим правилам.
Перенос сроков позволит работодателям спокойно подготовиться к новым требованиям, а учебным центрам — привести свою деятельность в соответствие с будущими нормами без спешки.
Почему это важно.
Новые правила затрагивают тысячи предприятий по всему Казахстану. Они определяют, кто сможет обучать работников вопросам охраны труда, по каким стандартам будет проходить подготовка и каким требованиям должны соответствовать учебные организации.
Поэтому решение о переносе сроков дает возможность доработать реформу с учетом замечаний бизнеса и сделать новые требования более понятными и выполнимыми.