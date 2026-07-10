В Казахстане отсрочили реформу обучения по охране труда

«До вступления новых требований в силу ведомство продолжит их детальное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами — социальными партнерами, профсоюзами и бизнесом. По итогам обсуждения будут выработаны сбалансированные решения и при необходимости внесены соответствующие изменения в нормативное регулирование».