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В Казахстане отсрочили реформу обучения по охране труда

Новые требования должны были заработать уже с 12 июля, однако теперь их введение перенесли почти на полгода.

Источник: Деловой Казахстан

Причина — многочисленные обращения бизнеса и профессионального сообщества.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана перенесло сроки вступления в силу новых Правил обучения и проверки знаний по безопасности и охране труда, передает DKNews.kz.

Если ранее документ должен был начать действовать 12 июля 2026 года, то теперь новая дата — 1 января 2027 года.

Такое решение приняли после обращений работодателей, учебных центров и экспертов отрасли.

Что произошло.

Речь идет о приказе министра труда от 30 мая 2026 года № 223, который полностью меняет подход к обучению специалистов по безопасности и охране труда.

Документ предусматривает:

новые требования к учебным центрам; порядок формирования официального перечня организаций, которые смогут проводить обучение; отдельные правила подготовки для некоторых категорий специалистов.

Именно эти изменения должны были вступить в силу уже в ближайшие дни.

Почему правила решили перенести.

В Министерстве сообщили, что после публикации документа начали поступать обращения от работодателей, обучающих организаций и экспертного сообщества.

По итогам обсуждений ведомство решило дать рынку дополнительное время.

«Учитывая предложения работодателей, обучающих организаций и экспертного сообщества, Министерство инициировало перенос сроков введения этих правил с 12 июля 2026 года на 1 января 2027 года».

Что будет дальше.

До конца 2026 года Министерство труда продолжит обсуждение новых правил с представителями бизнеса, профсоюзов и социальными партнерами.

Не исключено, что документ еще изменится.

«До вступления новых требований в силу ведомство продолжит их детальное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами — социальными партнерами, профсоюзами и бизнесом. По итогам обсуждения будут выработаны сбалансированные решения и при необходимости внесены соответствующие изменения в нормативное регулирование».

Что это означает для работодателей.

До 1 января 2027 года компании продолжат проводить обучение и проверку знаний сотрудников по действующим правилам.

Перенос сроков позволит работодателям спокойно подготовиться к новым требованиям, а учебным центрам — привести свою деятельность в соответствие с будущими нормами без спешки.

Почему это важно.

Новые правила затрагивают тысячи предприятий по всему Казахстану. Они определяют, кто сможет обучать работников вопросам охраны труда, по каким стандартам будет проходить подготовка и каким требованиям должны соответствовать учебные организации.

Поэтому решение о переносе сроков дает возможность доработать реформу с учетом замечаний бизнеса и сделать новые требования более понятными и выполнимыми.