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В Таганроге начали эвакуацию после атаки БПЛА

Администрация Таганрога приступила к эвакуации людей, чьи дома оказались в зоне ЧС в результате атаки беспилотников утром в пятницу. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Администрация Таганрога приступила к эвакуации людей, чьи дома оказались в зоне ЧС в результате атаки беспилотников утром в пятницу. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Беспилотная опасность в Таганроге продолжается. Экстренные службы выполняют свои задачи.

Напомним, что при атаке на город начался пожар в порту. Кроме того, по сообщению губернатора Юрия Слюсаря, загорелась крыша административного здания — там пламя уже погасили.

Также известно о повреждениях одного частного дома. Его жители не пострадали.

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