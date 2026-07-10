В Таганроге начали эвакуацию после атаки БПЛА

Администрация Таганрога приступила к эвакуации людей, чьи дома оказались в зоне ЧС в результате атаки беспилотников утром в пятницу. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.
Беспилотная опасность в Таганроге продолжается. Экстренные службы выполняют свои задачи.
Напомним, что при атаке на город начался пожар в порту. Кроме того, по сообщению губернатора Юрия Слюсаря, загорелась крыша административного здания — там пламя уже погасили.
Также известно о повреждениях одного частного дома. Его жители не пострадали.
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