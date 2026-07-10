Отдых с риском: чем можно заразиться за границей

В первый месяц лета в Алматы зарегистрировали сразу два завозных случая малярии. Один заболевший вернулся из Габона, второй — из Вьетнама. Оба находятся под наблюдением врачей, получают лечение, а специалисты уже провели необходимые противоэпидемические мероприятия. Новость вызвала широкий резонанс, ведь многие казахстанцы сейчас находятся на отдыхе или только собираются в путешествие за границу.