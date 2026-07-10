«Замечены зебры»: в Красноярске на дорогу нанесли необычную разметку

В ведомстве пояснили, что такой рисунок — не декоративный элемент, а рабочий инструмент. Специалисты уверены: необычный вид перехода заставляет водителей инстинктивно сбрасывать скорость, а пешеходов — быть внимательнее и смотреть по сторонам. Эффект новизны дает дополнительное время для реакции и снижает риск ДТП.