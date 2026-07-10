Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Замечены зебры»: в Красноярске на дорогу нанесли необычную разметку

В Красноярске на двух пешеходных переходах к привычным белым полоскам дорисовали голову и хвост зебры.

В Красноярске на двух пешеходных переходах к привычным белым полоскам дорисовали голову и хвост зебры. Необычная разметка появилась на ул. Свердловской возле остановки «Роев ручей» и на ул. Дубровинского у Речного вокзала, сообщили в региональном министерстве транспорта.

В ведомстве пояснили, что такой рисунок — не декоративный элемент, а рабочий инструмент. Специалисты уверены: необычный вид перехода заставляет водителей инстинктивно сбрасывать скорость, а пешеходов — быть внимательнее и смотреть по сторонам. Эффект новизны дает дополнительное время для реакции и снижает риск ДТП.

Впервые такие «зебры» появились в Красноярске в 2020 году. Это один из элементов системы повышения безопасности дорожного движения.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.