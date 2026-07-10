«Замечены зебры»: в Красноярске на дорогу нанесли необычную разметку

В Красноярске на двух пешеходных переходах к привычным белым полоскам дорисовали голову и хвост зебры. Необычная разметка появилась на ул. Свердловской возле остановки «Роев ручей» и на ул. Дубровинского у Речного вокзала, сообщили в региональном министерстве транспорта.
В ведомстве пояснили, что такой рисунок — не декоративный элемент, а рабочий инструмент. Специалисты уверены: необычный вид перехода заставляет водителей инстинктивно сбрасывать скорость, а пешеходов — быть внимательнее и смотреть по сторонам. Эффект новизны дает дополнительное время для реакции и снижает риск ДТП.
Впервые такие «зебры» появились в Красноярске в 2020 году. Это один из элементов системы повышения безопасности дорожного движения.
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