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Четыре рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 10 июля

Изменения в расписании произошли у двуз авиакомпаний.

Источник: Время

Четыре рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 10 июля, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Перенесен вылет самолета авиакомпании Nordwind в Минеральные Воды, также задерживается прилет воздушного судна этой же авиакомпании из Калининграда.

Позднее вылетит в Сочи самолет авиакомпании «Россия», аналогичная задержка — у рейса «России» из Сочи.

Напомним, накануне в аэропорту Нижнего Новгорода были задержаны три рейса.

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