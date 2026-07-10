Четыре рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 10 июля, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Перенесен вылет самолета авиакомпании Nordwind в Минеральные Воды, также задерживается прилет воздушного судна этой же авиакомпании из Калининграда.
Позднее вылетит в Сочи самолет авиакомпании «Россия», аналогичная задержка — у рейса «России» из Сочи.
Напомним, накануне в аэропорту Нижнего Новгорода были задержаны три рейса.
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