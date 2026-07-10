4 мигранта изнасиловали 22-летнюю девушку на пляже Владивостока — обвиняемым вынесли приговор

15 июня 2024 года четверо мужчин, действуя группой по предварительному сговору, напали на девушку и, угрожая убийством, совершили изнасилование на пляже бухты «Лазурная». Сначала суд назначил троим из них (в отношении одного дело прекращено в связи со смертью) от 5 до 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Гособвинитель ориентировал суд на назначение виновным наказания близкого к максимальному — 9 лет тюрьмы. Однако, Советский районный суд назначил фигурантам наказание от 6 до 6 лет 10 месяцев лишения свободы. Приговор сочли слишком мягким и обжаловали его. В итоге каждого осужденного приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Источник: прокуратура Приморского края gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18250826713669.mp4