Дворы Красноярска завалены мусором — есть ли выход

«Жители Покровки предлагают выложить из мусора символ “400-летие Красноярска”», — такая фраза прозвучала на круглом столе, посвящённом проблеме вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в крае. Она отлично отражает отчаяние горожан, которые регулярно заваливают чаты минэкологии и регоператора фотографиями свалок в своих дворах.
Кто должен убирать завалы, почему тарифы растут, а чистоты не прибавляется, и почему мусоровозы не справляются с нагрузкой — в материале krsk.aif.ru.
Два месяца на свалке.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Красноярском крае Марина Якубенко отмечает: жалобы на замусоренные площадки поступают к ним практически ежедневно.
Если в многоквартирных домах бытовой мусор вывозят более-менее регулярно, то с крупногабаритными отходами (КГО) ситуация обстоит гораздо хуже. К ним относят мебель, бытовую технику, остатки стройматериалов и т. д.
«В частном секторе красноярской Покровки, в Солонцах и даже в Канске есть общие мусорные площадки для ТКО и КГО. В Канске с такой площадки не вывозили отходы целых два месяца! — возмущается Якубенко. — Лето, жара, ужасный запах, заводятся грызуны. Согласно санитарным правилам, при температуре воздуха выше +5 градусов мусор должен вывозиться ежедневно».
Чтобы понять суть проблемы, нужно разобраться, что такое норматив накопления ТКО. Простыми словами, это расчётный показатель, который определяет, сколько мусора в среднем образует человек, а для организаций — объект определённого типа, например, магазин, офис или кафе. Именно этот норматив используют при расчёте платы за вывоз мусора: его умножают на установленный тариф.
Для обычных жителей края всё строго регламентировано. По данным Минэкологии Красноярского края, на 2026 год норматив составляет 220 кг мусора в год на одного жителя многоквартирного дома и 256 кг — на одного жителя частного дома. Для бизнеса нормативы тоже установлены, однако, по словам общественников, некоторые предприниматели используют особенности действующей системы, чтобы платить меньше за вывоз отходов.
«Предприниматели просто экономят: заключают договор на минимальный объём вывоза. Но фактический объём их отходов многократно превышает этот согласованный минимум, — поясняет Марина Якубенко. — В итоге свои коробки и остатки продуктов они подкидывают на муниципальные площадки или во дворы многоэтажек. В законе прописано, что за отсутствие нормального договора на вывоз мусора юрлицу грозит штраф от 250 до 300 тыс. руб. Мы пока не получили ни одного ответа, чтобы кого-то реально оштрафовали».
Норматив против тарифа.
У регионального оператора «РОСТтех», обслуживающего Красноярск, свой взгляд на проблему. Руководители правобережной и левобережной технологических зон Алексей Баскаков и Вадим Ларченко уверяют: как только на площадку начинают нести «левый» мусор (те самые юридические лица или жители других районов), переполнение гарантировано, даже если вывозить баки трижды в день.
«У каждой контейнерной площадки должны быть “имя” и “отчество”. Должны быть чётко понятны источники образования отходов, — говорит Вадим Ларченко. — Мы вынуждены нести дополнительные расходы. Привлекаем более дорогую спецтехнику — ломовозы, когда понимаем, что на площадку привезут строительный мусор или отходы после городских мероприятий и праздников».
Главная головная боль бизнеса — деньги. С 1 января 2026 года тариф для жителей правобережья Красноярска составляет 759,39 ₽/куб. м, а для левобережья — 650,44 ₽/куб. м. Регоператор считает эти суммы недостаточными для покрытия растущих расходов: от ремонта и импортозамещения запчастей до покупки новых мусоровозов.
«С этой ситуацией можно было бы справиться. Но по одной руке бьёт норматив накопления, по второй — тариф», — признаются представители компании.
Заместитель министра экологии Красноярского края Артём Черных проблему не отрицает. По его словам, ежедневно ведомство получает сотни письменных жалоб на вывоз мусора, не считая обращений через соцсети и систему «Радар».
Не хватает контроля.
В министерстве экологии выделяют три главные причины мусорного коллапса: нехватка спецтехники у регоператора, плохое содержание самих площадок и нарушение правил складирования отходов.
«Мы видим по системе ГЛОНАСС, что техники, которая сегодня используется, недостаточно для качественного оказания услуг. Машины перекидывают из одного района в другой, чтобы закрыть горящие точки, откуда идут жалобы. В это время риски возникают на другой территории. Это замкнутый круг», — откровенно говорит замминистра.
Вторая беда — сами площадки. Часто регоператор исправно вывозит отходы из баков, но вокруг валяется крупногабаритный мусор, ветки или шины. Убирать это — обязанность собственника земли (управляющей компании или муниципалитета). Однако во многих районах договоров на содержание площадок просто нет.
«В этом году мы уже направили 70 млн руб. на покупку более 2000 контейнеров, 600 из них передали Красноярску. Планируем выделить ещё 42 миллиона. Более 200 млн направлено на создание дополнительных мест накопления», — приводит цифры Артём Черных.
Решить проблему нелегального сброса мусора бизнесменами помогут камеры видеонаблюдения. Около 20 камер уже работают в Красноярске, а вскоре их количество увеличится до 100.
Всё это, по мнению министерства экологии края, должно создать необходимую инфраструктуру в Красноярске, чтобы вывозить мусор наконец-то стали стабильно.
Напомним, ранее мы рассказывали какой мусор — самый токсичный.