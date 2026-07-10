Дворы Красноярска завалены мусором — есть ли выход

«Предприниматели просто экономят: заключают договор на минимальный объём вывоза. Но фактический объём их отходов многократно превышает этот согласованный минимум, — поясняет Марина Якубенко. — В итоге свои коробки и остатки продуктов они подкидывают на муниципальные площадки или во дворы многоэтажек. В законе прописано, что за отсутствие нормального договора на вывоз мусора юрлицу грозит штраф от 250 до 300 тыс. руб. Мы пока не получили ни одного ответа, чтобы кого-то реально оштрафовали».