Эксперт: аномальная жара напрямую влияет на качество молока

При перегреве на солнце у коров падает аппетит, ухудшаются все показатели, и организм работает в стрессовом режиме. Ветеринар Алексей Ковалёв объясняет, что жара напрямую влияет на физиологию животных.
«При перегреве животные не желают размножаться, беременеть, то есть стать стельными по объективным причинам. То есть происходит перегрев, снижается аппетит, ухудшаются все показатели», — подчёркивает эксперт.
По его словам, жара влияет и на будущих телят. Если животное было зачато в период перегрева, его продуктивность в будущем будет ниже. Это означает, что последствия нынешней жары могут проявиться в долгосрочной перспективе.
Также жара снижает жирность молока. Причина — снижение потребления корма и ухудшение переваривания. Это нарушает работу рубцовой микрофлоры и синтез органических кислот, из которых формируются жиры животного происхождения.
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