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В IT-сфере сократилось число вакансий и замедлился рост зарплат

В первом полугодии 2026 года число вакансий в IT в России снизилось, а число резюме, напротив, выросло, следует из данных рекрутинговых платформ. Компании все чаще закрывают часть задач за счет внутренних переводов сотрудников и автоматизации, в том числе с использованием ИИ.

В первом полугодии 2026 года число вакансий в IT в России снизилось, а число резюме, напротив, выросло, следует из данных рекрутинговых платформ. Компании все чаще закрывают часть задач за счет внутренних переводов сотрудников и автоматизации, в том числе с использованием ИИ.

По данным SuperJob, количество IT-вакансий за январь—июнь сократилось на 21% год к году, тогда как резюме прибавилось на 21%. В компании связывают это с общим охлаждением рынка труда, переносом части R&D-проектов и снижением спроса на начинающих специалистов. Рост зарплат в отрасли также замедлился и оказался ниже инфляции.

Тенденцию подтверждают и другие платформы. На «Хабр Карьере» число вакансий в IT уменьшилось более чем наполовину, а количество соискателей, готовых рассматривать предложения, заметно выросло. При этом сильнее всего просели направления дизайна, тестирования и маркетинга, тогда как спрос на специалистов по информационной безопасности и ИИ снизился меньше.

Подробнее — в материале «Ъ» «Искод кадров».