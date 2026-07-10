В IT-сфере сократилось число вакансий и замедлился рост зарплат

В первом полугодии 2026 года число вакансий в IT в России снизилось, а число резюме, напротив, выросло, следует из данных рекрутинговых платформ. Компании все чаще закрывают часть задач за счет внутренних переводов сотрудников и автоматизации, в том числе с использованием ИИ.
По данным SuperJob, количество IT-вакансий за январь—июнь сократилось на 21% год к году, тогда как резюме прибавилось на 21%. В компании связывают это с общим охлаждением рынка труда, переносом части R&D-проектов и снижением спроса на начинающих специалистов. Рост зарплат в отрасли также замедлился и оказался ниже инфляции.
Тенденцию подтверждают и другие платформы. На «Хабр Карьере» число вакансий в IT уменьшилось более чем наполовину, а количество соискателей, готовых рассматривать предложения, заметно выросло. При этом сильнее всего просели направления дизайна, тестирования и маркетинга, тогда как спрос на специалистов по информационной безопасности и ИИ снизился меньше.
Подробнее — в материале «Ъ» «Искод кадров».