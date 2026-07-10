В IT-сфере сократилось число вакансий и замедлился рост зарплат

По данным SuperJob, количество IT-вакансий за январь—июнь сократилось на 21% год к году, тогда как резюме прибавилось на 21%. В компании связывают это с общим охлаждением рынка труда, переносом части R&D-проектов и снижением спроса на начинающих специалистов. Рост зарплат в отрасли также замедлился и оказался ниже инфляции.