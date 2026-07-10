СМИ: NASA заставило астронавтов молчать об инопланетянах на Луне

Бывшая сотрудница подрядчика NASA Донна Хейр утверждала, что астронавты, побывавшие на Луне, якобы видели неизвестные летательные аппараты, но не могли рассказывать об этом публично. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на архивное интервью женщины.
По словам Хейр, она была знакома с врачом NASA, который общался с астронавтами после их возвращения с лунных миссий. Он якобы рассказал ей, что некоторые участники экспедиций сообщали о неизвестных объектах на поверхности спутника Земли.
Как утверждала бывшая сотрудница, астронавтам не только запретили обсуждать увиденное, но и обязали подписать соглашение о неразглашении. При этом никаких документальных подтверждений этим словам она не представила.
Издание также отмечает, что отдельные астронавты позднее рассказывали о наблюдении неопознанных объектов в космосе. Однако официальных доказательств существования инопланетных кораблей на Луне NASA не публиковало.
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