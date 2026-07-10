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Житель Челябинской области явился на экзамен в ГАИ со шпионской аппаратурой

В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Челябинской области явился на экзамен в ГАИ со шпионской аппаратурой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Магнитогорске сотрудники регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции «пресекли попытку использования электронного устройства при сдаче теоретического экзамена на права управления транспортным средством».

Сообщается, что 49-летний мужчина, проживающий в Нагайбакском районе, впервые сдавал теоретический экзамен. При себе он имел специальное электронное устройство для скрытой передачи информации, оно находилось под одеждой мужчины.

В результате нарушитель был отстранен от процедуры сдачи экзамена, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В Госавтоинспекции напомнили, что применение «гаджетов для гарантированной сдачи экзамена» — уголовно наказуемое деяние. Речь идет про статью 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), санкция которой — штраф до 200 тыс. рублей или лишением свободы на срок до четырех лет.

Мужчина отстранен от сдачи экзамена сроком на один год.