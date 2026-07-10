Житель Челябинской области явился на экзамен в ГАИ со шпионской аппаратурой

В Госавтоинспекции напомнили, что применение «гаджетов для гарантированной сдачи экзамена» — уголовно наказуемое деяние. Речь идет про статью 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), санкция которой — штраф до 200 тыс. рублей или лишением свободы на срок до четырех лет.