Стало известно, на что жаловались новосибирские выпускники на апелляциях

Апелляции на результаты ЕГЭ-2026 в Новосибирской области выявили ряд скандальных моментов, главными из которых стали опечатки в заданиях и технические несоответствия.
Наиболее проблемными предметами оказались русский язык и литература. Самая громкая жалоба касалась лишней буквы «а» в слове «позвала» в четвертом задании по русскому языку, которую Рособрнадзор признал опечаткой, но заявил, что она не мешала выполнению.
В литературе выпускники не обнаружили цитату Павла Кирсанова из «Отцов и детей» в одном из вариантов, что потребовало проверки Федеральным институтом педагогических измерений. Также школьники нашли неточности в заданиях по биологии, английскому языку и информатике.
Отдельные претензии касались посторонних шумов в аудиториях и технических сбоев во время экзаменов. Комиссия рассматривала жалобы до четырех рабочих дней, принимая во внимание только оценку развернутых ответов, и могла пересчитать баллы при подтверждении ошибок.