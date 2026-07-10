Стало известно, на что жаловались новосибирские выпускники на апелляциях

В литературе выпускники не обнаружили цитату Павла Кирсанова из «Отцов и детей» в одном из вариантов, что потребовало проверки Федеральным институтом педагогических измерений. Также школьники нашли неточности в заданиях по биологии, английскому языку и информатике.