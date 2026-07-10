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В Воронежской области в 1,3 раза вырос травматизм при использовании электросамокатов и мопедов

Тревожную статистику озвучили в воронежском минздраве.

Источник: Комсомольская правда

Воронежская станция скорой медицинской помощи проанализировала случаи травматизма при использовании самокатов и мопедов в регионе. В качестве примера сравнили показатели с 1 мая по 30 июня с данными за аналогичный период прошлого года.

Выяснилось, что количество пострадавших в ДТП с участием СИМ выросло в 1,3 раза (с 64 до 83), а с участием мопедов — в 3 раза (с 7 до 22).

В 75% случаев полученные травмы были настолько серьезными, что потребовалась медицинская эвакуация пострадавших в травматологические центры.

А в 60% случаев пострадавшими были подростки до 18 лет.

В региональном минздраве напомнили, что лучшим средством профилактики травматизма является соблюдение правил при использовании СИМ.

— Если у вас есть дети, контролируйте их доступ к самокатам, мопедам и другим средствам индивидуальной мобильности (СИМ).

— Не передавайте управление детям без навыков и без контроля взрослых; обучайте правилам и моделируйте безопасное поведение.

— Следите за соблюдением правил езды и используйте защитную экипировку (шлемы, наколенники).

— Избегайте езды в тёмное время суток без освещения и светоотражающей одежды.

— Не используйте телефон или наушники в пути — переключение внимания повышает риск падения и столкновения.

— Выбирайте безопасную скорость — особенно в зонах, где могут быть пешеходы, на тротуарах, в плохую погоду.