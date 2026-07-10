Риск затопления: Валерий Леонтьев тратит миллионы на страховку недвижимости в Майами

Помимо расходов на страховку, артист регулярно инвестирует в обслуживание дома, который он приобрел ещё в 2014 году. За это время он провел масштабную перепланировку и обновил интерьер. В 2022 году на крыше особняка были установлены солнечные панели Tesla Powerwall, однако уже спустя два года потребовалась полная замена металлической кровли, пришедшей в негодность.