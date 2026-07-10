Деньги из унитазов. В Нью-Йорке сантехник умудрился заработать больше мэра

Как сообщает New York Post, сантехник Дуглас Кларк, работающий в Управлении жилищного хозяйства Нью-Йорка (NYCHA), стал одним из самых высокооплачиваемых муниципальных сотрудников города. За год его доход достиг примерно $465 тысяч, что превышает годовую зарплату мэра Нью-Йорка. Основную часть этой суммы составила не базовая ставка, а оплата сверхурочных часов. Согласно данным, Кларк получил около $344 тысяч за переработки, тогда как его стандартная годовая зарплата оценивается в $121 тысяч. Такое соотношение базового оклада и компенсаций за дополнительное время привлекло пристальное внимание городских властей.
Расследование и система контроля
В настоящее время расследованием этого дела занимается Департамент расследований мэрии Нью-Йорка. Проверка призвана установить, действительно ли сантехник отработал заявленное количество сверхурочных часов, и были ли выплаты оформлены в соответствии с законом. Случай Кларка поднимает вопросы об эффективности системы контроля за переработками и расходованием бюджетных средств в городских ведомствах, особенно в условиях ограниченного финансирования жилищного ведомства.
По информации СМИ, Дуглас Кларк уже не первый год входит в число самых высокооплачиваемых городских сотрудников. Ранее он также получал значительные суммы за сверхурочную работу. Это позволяет предположить, что система учета и оплаты переработок в NYCHA может иметь системные проблемы. Представители Управления заявили, что сотрудничают со следствием, однако отказались подробно комментировать дело до завершения проверки. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и внимание к практике начисления сверхурочных в муниципальных структурах.
Аналогичные случаи
Случай Кларка не является единичным в практике NYCHA. Ранее в СМИ сообщалось о других сотрудниках управления, чьи доходы за счет сверхурочных значительно превышали их базовую зарплату. В 2024 году, например, несколько инженеров и техников NYCHA также фигурировали в списках высокооплачиваемых работников с доходом более $200−300 тысяч. Это вызывает вопросы о распределении рабочих нагрузок и необходимости привлечения внешних подрядчиков.
Эксперты отмечают, что высокие выплаты за сверхурочную работу могут быть следствием как реальной нехватки кадров, так и недостатков в планировании рабочего времени. В условиях, когда содержание жилого фонда Нью-Йорка требует круглосуточного обслуживания, руководство NYCHA вынуждено полагаться на переработки штатных сотрудников. Однако отсутствие прозрачного механизма контроля создает риски для злоупотреблений и нецелевого расходования бюджетных средств. Результаты расследования, которое проводит Департамент расследований, могут привести к пересмотру политики оплаты сверхурочных в городских ведомствах.