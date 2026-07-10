Деньги из унитазов. В Нью-Йорке сантехник умудрился заработать больше мэра

Как сообщает New York Post, сантехник Дуглас Кларк, работающий в Управлении жилищного хозяйства Нью-Йорка (NYCHA), стал одним из самых высокооплачиваемых муниципальных сотрудников города. За год его доход достиг примерно $465 тысяч, что превышает годовую зарплату мэра Нью-Йорка. Основную часть этой суммы составила не базовая ставка, а оплата сверхурочных часов. Согласно данным, Кларк получил около $344 тысяч за переработки, тогда как его стандартная годовая зарплата оценивается в $121 тысяч. Такое соотношение базового оклада и компенсаций за дополнительное время привлекло пристальное внимание городских властей.