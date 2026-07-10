Жителей города на юге России эвакуируют после атаки украинских БПЛА на НПЗ

В Таганроге началась эвакуация жителей, чьи дома попали в зону чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем канале в «Максе».
По ее словам, беспилотная опасность в городе сохраняется, эвакуация проводится оперативно.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о работе над ликвидацией возгорания на территории морского порта Таганрога. Также загоралась крыша административного здания. Оба пожара ликвидированы, пострадавших нет.
На местах работают оперативные службы. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Пункты временного размещения для эвакуированных развернуты. По оперативным данным, уничтожено более 35 БПЛА в Таганроге, Азове и районах области.
Ранее сообщалось, что силы ПВО перехватили 376 украинских беспилотников за ночь.