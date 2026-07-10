В краевой больнице Красноярска обновили отделения неврологии и нейрореанимации

Так, ремонт провели в неврологическом отделении для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, рассчитанном на 30 коек, а также в отделении анестезиологии и реанимации № 5. Ежегодно здесь проходят лечение более 2600 человек. В этих подразделениях оказывают помощь пациентам с инсультами, проводят сложные нейрохирургические операции и начинают раннюю реабилитацию.