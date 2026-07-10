В краевой больнице Красноярска обновили отделения неврологии и нейрореанимации

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской краевой клинической больнице завершили реконструкцию двух подразделений невролого-нейрохирургического центра. После ремонта обновленные отделения осмотрел министр здравоохранения края Алексей Коноваленко.
Так, ремонт провели в неврологическом отделении для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, рассчитанном на 30 коек, а также в отделении анестезиологии и реанимации № 5. Ежегодно здесь проходят лечение более 2600 человек. В этих подразделениях оказывают помощь пациентам с инсультами, проводят сложные нейрохирургические операции и начинают раннюю реабилитацию.
Во время реконструкции полностью обновили электросеть, чтобы обеспечить бесперебойную работу реанимационного оборудования. Также специалисты модернизировали системы вентиляции, видеонаблюдения и связи с персоналом. В палатах заменили окна, улучшили освещение, увеличили полезную площадь помещений. Стены облицевали специальными панелями, которые легко поддаются дезинфекции.
Все работы выполнила инженерная служба самой больницы. Это позволило сократить расходы более чем в два раза. При этом объем медицинской помощи не уменьшился — пациентов на время ремонта перевели в другие корпуса стационара.
«Обновление материально-технической базы медучреждений является одним из ключевых приоритетов национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. Наша задача — рационально распределять ресурсы, концентрируя современное оборудование и качественные условия лечения в крупных клинических центрах, чтобы каждый пациент, независимо от места проживания, мог получить помощь самого высокого уровня», — отметил Алексей Коноваленко.
Министр также высоко оценил работу инженерной службы больницы, назвав такой подход примером эффективного управления государственным учреждением.