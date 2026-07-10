В Netflix задумались о запуске прямых эфиров

В стриминговом сервисе Netflix задумались о запуске прямых телеканалов и продажи подписок на сторонние стриминговые сервисы через свое приложение, чтобы повысить вовлеченность аудитории на фоне усиления конкуренции. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным источников, руководство компании обеспокоено снижением показателя вовлеченности пользователей — временем просмотра контента и завершения просмотра фильмов и сериалов. При этом акции Netflix за последний год снизились более чем на 40%, а доля сервиса в телесмотрении США в апреле опустилась до 7,8%.
Компания также изучает новые форматы контента, включая короткие видео, подкасты и спортивные трансляции. Кроме того, Netflix уже начала партнерство с телеканалом TF1 во Франции и рассматривает аналогичные сделки в других регионах.
Прямые эфиры могут помочь развитию рекламного бизнеса Netflix, который принес компании около $1,5 млрд в 2025 году. Компания ожидает, что в 2026 году рекламная выручка удвоится.
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