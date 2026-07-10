В Netflix задумались о запуске прямых эфиров

По данным источников, руководство компании обеспокоено снижением показателя вовлеченности пользователей — временем просмотра контента и завершения просмотра фильмов и сериалов. При этом акции Netflix за последний год снизились более чем на 40%, а доля сервиса в телесмотрении США в апреле опустилась до 7,8%.