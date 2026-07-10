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Около 35 БПЛА сбили над Ростовской областью в ночь на 10 июля

Беспилотники сбили над двумя городами и двумя районами Ростовской области в ночь на 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 10 июля Ростовская область подвергалась атаке БПЛА. Силы ПВО сбили порядка 35 дронов. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что воздушную атаку отразили над Азовом и Таганрогом, а также над Матвеево-Курганским и Азовским районами.

— К сожалению, не обошлось без последствий на земле, — написал глава донского региона.

В результате атаки загорелось административное здание в селе Кагальник, в Азове произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге также произошло возгорание на крыше административного здания. На территории Морского порта тоже произошел пожар. Также в приморском городе было повреждено остекление и двери частного дома.

Как сообщил губернатор, сейчас спасатели ликвидируют пожары. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

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