В Нижегородской области обновили нормы добычи дичи

В Нижегородской области вступили в силу обновлённые нормы допустимой добычи ряда охотничьих животных и птиц — речь идёт о ресурсах, для которых не предусмотрен лимит добычи. Соответствующее решение принято региональным министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Корректировки затронули правила охоты на водоплавающую и боровую дичь, а также на зайца — нормы установлены отдельно для весеннего, летне‑осеннего и осенне‑зимнего охотничьих периодов.
Необходимость пересмотра действующих правил назрела давно: прежние нормативы не менялись с 2010 года. За минувшие годы существенно трансформировались как численность и структура популяций, так и сами принципы ведения охотничьего хозяйства.
Решение об актуализации норм приняли весной на заседании совета по охоте и охотничьему хозяйству при правительстве региона. Главная задача нововведений — сохранить экологический баланс и обеспечить устойчивую численность диких животных, одновременно сохранив для охотников возможность легальной добычи в разумных пределах.
Согласно новым правилам, в летне‑осенний и осенне‑зимний периоды один охотник в пределах одного угодья может добыть до 30 зайцев за сезон. Лимит на глухаря обыкновенного составляет до 5 особей за сезон, на тетерева — до 20.
Дневные нормы установили для рябчика (5 особей), серой куропатки (3 особи) и вальдшнепа (10 особей). На гусей и уток отдельные лимиты не введены — исключение составляют виды, включённые в Красную книгу России и Нижегородской области.
Для весеннего сезона предусмотрены отдельные нормативы: на глухаря — не более 2 особей, на тетерева — до 5. Сезонная норма добычи селезней — до 30 особей, гусей — до 20 (за исключением краснокнижных видов).
Отдельно утверждён объём добычи кабана в общедоступных охотничьих угодьях региона на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года: за сезон разрешается добыть 52 особи.
Ранее 60 случаев незаконной рыбалки пресекли в Нижегородской области.