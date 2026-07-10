Григорий Лепс перепутал важный для Akmal' платок с тряпкой для пота на фестивале

До этого продюсер Виктор Дробыш раскритиковал платок, с которым Akmal' вышел на сцену шоу «Соль. Легенда». Композитор признался, что не понял смысл аксессуара, сравнив его с вещью, которую «уборщица забыла убрать». В ответ певец объяснил, что платок принадлежал его покойной бабушке, которая сыграла важную роль в его жизни и вдохновила его заняться музыкой.