Григорий Лепс перепутал важный для Akmal' платок с тряпкой для пота на фестивале

Певец Григорий Лепс во время подготовки к выступлению на фестивале «Белые ночи» по ошибке взял со сцены платок певца Akmal', решив, что это обычное полотенце. Об этом сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на Metro.
Отмечается, что инцидент произошел, пока техники устанавливали оборудование для номера молодого артиста. В это время Лепс объявлял участников концерта и не знал, что лежавший на микрофонной стойке платок имеет для Akmal' особое значение.
Позже выяснилось, что аксессуар является для исполнителя личным талисманом. По словам Akmal', платок напоминает ему о бабушке и символизирует связь с национальными корнями, передает издание.
До этого продюсер Виктор Дробыш раскритиковал платок, с которым Akmal' вышел на сцену шоу «Соль. Легенда». Композитор признался, что не понял смысл аксессуара, сравнив его с вещью, которую «уборщица забыла убрать». В ответ певец объяснил, что платок принадлежал его покойной бабушке, которая сыграла важную роль в его жизни и вдохновила его заняться музыкой.