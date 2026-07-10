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В Малом театре началась работа над спектаклем по пьесе Мединского

В Малом театре началась работа над спектаклем по пьесе помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского «14 декабря».

Источник: РБК

В Малом театре началась работа над спектаклем по пьесе помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского «14 декабря». Постановку готовит главный режиссер театра Алексей Дубровский, сообщило издание «Театрал».

Спектакль посвящен событиям периода междуцарствия 1825 года после смерти императора Александра I. В центре сюжета — один из ключевых эпизодов российской истории, связанный с борьбой за престол и выступлением декабристов.

На сцене появятся исторические персонажи, среди которых будущий император Николай I, военный генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович, а также декабристы Кондратий Рылеев, Петр Каховский и Александр Бестужев-Марлинский.

Роль Михаила Милорадовича исполнит народный артист России Дмитрий Харатьян, Николая Павловича сыграет Иван Трушин, а вдовствующую императрицу Марию Федоровну — народная артистка России Светлана Аманова.

Репетиции спектакля должны начаться осенью. Художник Мария Шуплецова подготовила эскизы декораций и костюмов. Музыку к постановке пишет народный артист России Александр Чайковский, художником по свету выступит Дамир Исмагилов.

Дата премьеры спектакля пока не объявлена.

Среди других наиболее известных произведений Мединского — роман «Стена» о событиях Смутного времени, серия книг «Мифы о России», работа «Война. Мифы СССР. 1939−1945» и цикл «Рассказы из русской истории».

По мотивам романа «Стена» в 2013 году состоялась постановка в Смоленском государственном академическом драматическом театре.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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