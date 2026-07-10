Эксперт заявил об отсутствии в Новосибирске бензина класса Евро-3

Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь — ГСМ» Сергей Лацких рассказал Сиб.фм о перспективах возвращения на рынок бензина класса Евро-3, которое необходимо для балансировки рынка с учетом реального состояния автопарка страны.
Сейчас такого топлива на заправках региона нет, но в случае его появления нефтетрейдеры оптимизируют резервуары АЗС. Продавать Евро-3 планируют не повсеместно, а на конкретных станциях с учетом транспортных потоков, для чего будет разработана специальная дорожная карта. Чтобы водители могли легко ориентироваться, на кассах и информационных стендах будут вывешены сертификаты, четко указывающие на класс горючего.
Также эксперт категорически не рекомендовал автовладельцам самостоятельно использовать октан-повышающие присадки в попытках улучшить качество бензина.