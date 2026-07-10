В Перми наградили супружеские пары региона, проживших в браке более 50 лет

«Уверен, что семья — самое ценное, что есть у человека. Она дает нравственные ориентиры: ответственность перед близкими, заботу о старшем поколении, уважение к памяти предков и любовь к Родине. И самое главное, что семья — это всегда про будущее. Потому что будущее в наших детях, а вы являетесь настоящим примером для подрастающего поколения», — отметил губернатор.