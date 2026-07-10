Для трех загрязненных участков в Норильске и Дудинке подготовят проекты очистки

В Красноярском крае разработают проекты ликвидации трех объектов накопленного экологического вреда: двух в Норильске и одного в Дудинке. Документацию должны подготовить до конца 2026 года. Специалисты уже обследовали территории, определили этапы предстоящих работ и места дополнительного отбора проб. Полученные данные используют при выборе способов очистки и восстановления земель. На данный момент в Норильске выявлено десять подобных территорий, пять из них уже поставлены на государственный учет. На объектах зафиксировано превышение концентрации нефтепродуктов, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, цинка и ртути, — рассказала первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк. Подготовку проектов оплатят за счет средств, поступивших в бюджет от экологических платежей, штрафов и возмещения вреда окружающей среде. Готовая документация позволит региону подать заявку на участие в федеральном проекте «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие» и привлечь финансирование на рекультивацию участков. Напомним, что с начала текущего года в Красноярском крае режим НМУ длился 140 дней.