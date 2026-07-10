Ветеринар дал советы, как фермеру подготовиться к жаре заранее

Хозяйства, на которые разводят крупный рогатый скот (КРС), должны заранее продумывать систему вентиляции и охлаждения животных, чтобы уберечь скот от сильной жары. Такие рекомендации в разговоре с «МК» озвучил российский ветеринар Алексей Ковалёв.
Он объясняет, что орошение крупной каплей помогает пробивать шерстный покров и обеспечивает испарение с кожи.
«Должны быть продумана вентиляция орошения животных крупной каплей или туманом. Крупная капля пробивает шерстный покров, и тогда идёт испарение с кожей», — заявляет эксперт.
Он также предупреждает, что мелкодисперсный туман может быть вреден. По его словам, такие туман создаёт тепловую завесу и препятствует отводу тепла, поэтому важно выбирать правильный способ охлаждения.
Кроме того, необходимо грамотно организовать движение воздуха. Скорость воздушных потоков должна быть продуманной, чтобы обеспечить постоянное охлаждение животных.
Отдельное внимание нужно уделять воде и кормам, подчёркивает ветеринар. Поилки должны быть чистыми, а корма — регулярно ворошиться, чтобы не портиться под воздействием микрофлоры.
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