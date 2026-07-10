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Дальнобойщики провели ночь в очереди на трассе Новосибирск-Томск из-за отсутствия топлива на АЗС

Минувшей ночью на трассе Новосибирск — Томск сложилась критическая ситуация для водителей большегрузного транспорта. По сообщениям очевидцев, десятки дальнобойщиков были вынуждены провести ночь в многокилометровой очереди в надежде заправиться на одной из станций.

Источник: Сиб.фм

Причиной коллапса стал внезапный перебой с поставками топлива на АЗС, расположенной недалеко от Болотного. По словам водителей, около 22:00 9 июля заправка объявила о полном отсутствии топлива в резервуарах. К этому моменту на прилегающей территории уже скопилось несколько десятков фур, планировавших ночную дозаправку.

«Мы встали ещё вечером. Ждали, что подвезут топливо. Некоторые коллеги простояли с полуночи до самого утра. У кого-то заканчивается запас хода, у кого-то — лимит времени на управление», — рассказал водитель Ярослав Иванушкин корреспонденту Сиб.фм.

Предположительно, сбой в графике поставок произошёл из-за технических проблем на нефтебазе, обслуживающей данную сеть АЗС. К настоящему моменту ситуация нормализовалась. Топливо поступило на заправку.