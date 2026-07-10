Дальнобойщики провели ночь в очереди на трассе Новосибирск-Томск из-за отсутствия топлива на АЗС

Причиной коллапса стал внезапный перебой с поставками топлива на АЗС, расположенной недалеко от Болотного. По словам водителей, около 22:00 9 июля заправка объявила о полном отсутствии топлива в резервуарах. К этому моменту на прилегающей территории уже скопилось несколько десятков фур, планировавших ночную дозаправку.
«Мы встали ещё вечером. Ждали, что подвезут топливо. Некоторые коллеги простояли с полуночи до самого утра. У кого-то заканчивается запас хода, у кого-то — лимит времени на управление», — рассказал водитель Ярослав Иванушкин корреспонденту Сиб.фм.
Предположительно, сбой в графике поставок произошёл из-за технических проблем на нефтебазе, обслуживающей данную сеть АЗС. К настоящему моменту ситуация нормализовалась. Топливо поступило на заправку.