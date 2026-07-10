Не мог нормально двигать рукой: врачи спасли челябинцу плечо с помощью сложнейшей операции

Ежедневно в отделении проводят от двух до четырёх подобных операций, а за год — около 500. Получить такое лечение можно по полису ОМС по квоте, которую оформляют через поликлинику, а также на платной основе. Для госпитализации пациенту необходимо пройти МРТ, консультацию ортопеда и встать в лист ожидания.