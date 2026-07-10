Не мог нормально двигать рукой: врачи спасли челябинцу плечо с помощью сложнейшей операции

В травматолого-ортопедическом отделении № 1 ОКБ № 3 ежегодно проводят около 500 высокотехнологичных артроскопических операций на плечевом суставе. Одну из таких операций на днях выполнил заведующий отделением Сергей Липин.
У поступившего пациента диагностировали сразу несколько серьёзных проблем: повреждение суставной губы, разрывы сухожилий подлопаточной, надостной и подостной мышц, а также артроз акромиально-ключичного сочленения.
Во время операции хирурги устранили нестабильность плечевого сустава, восстановили повреждённые сухожилия и выполнили лечение артроза. Все манипуляции провели артроскопическим способом — через четыре небольших прокола. Для надёжной фиксации использовали специальные якоря и современные сшивные ленты, которые помогают сохранить подвижность сустава во время заживления.
Операция длилась чуть больше получаса. Уже на следующий день пациент приступил к реабилитации. Если восстановление пройдёт без осложнений и будут соблюдены рекомендации врачей, полностью вернуть двигательную функцию плеча удастся примерно через шесть месяцев.
Заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 1 Сергей Липин рассказал, что освоение подобных методик заняло многие годы:
— Для того чтобы владеть этими методиками на подобном уровне, я объехал полмира, наблюдал за работой ведущих специалистов, перенимал их опыт и формировал собственную школу.
Высокую точность операций обеспечивает современная артроскопическая стойка с разрешением 4K, которая позволяет хирургу детально видеть даже мельчайшие сосуды и оценивать объём повреждений.
Ежедневно в отделении проводят от двух до четырёх подобных операций, а за год — около 500. Получить такое лечение можно по полису ОМС по квоте, которую оформляют через поликлинику, а также на платной основе. Для госпитализации пациенту необходимо пройти МРТ, консультацию ортопеда и встать в лист ожидания.
Главный врач ОКБ № 3 Михаил Вербитский отметил, что развитие высокотехнологичной помощи остаётся одним из приоритетов больницы:
— Высокотехнологичная помощь в нашей больнице — это не единичные случаи, а системная работа. Мы стремимся сделать самые современные методики лечения доступными для каждого жителя Челябинской области.