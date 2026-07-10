Курс «Русский язык как государственный» могут ввести в вузах в 2027 году

«В наших планах уже в начале 2027 года по университетам проект разослать, получить обратную связь. И если сообществом это будет поддержано, то уже со следующего учебного года, с 2027—2028 учебного года, интегрировать этот курс в учебные планы университетов, как минимум тех, кто участвует в пилотном проекте, но и затем всех российских университетов», — заявил замминистра агентству.