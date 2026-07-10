Курс «Русский язык как государственный» могут ввести в вузах в 2027 году

БИШКЕК, 10 июл — РИА Новости. Курс «Русский язык как государственный» планируется ввести в ряде вузов России уже в 2027—2028 учебном году, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский на полях заседания управсовета Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.
«В наших планах уже в начале 2027 года по университетам проект разослать, получить обратную связь. И если сообществом это будет поддержано, то уже со следующего учебного года, с 2027—2028 учебного года, интегрировать этот курс в учебные планы университетов, как минимум тех, кто участвует в пилотном проекте, но и затем всех российских университетов», — заявил замминистра агентству.
По словам Могилевского, по поводу соответствующего курса есть поручение президента России Владимира Путина.
«Санкт-Петербургским государственным университетом подготовлен проект этого модуля. Естественно, речь не идет о повторении школьного курса. “Русский язык как государственный” предполагает изучение социальных и правовых аспектов использования языка. Ну и, конечно, так или иначе, этот модуль будет направлен на укрепление грамотности наших студентов, как российских, так и иностранных», — подчеркнул замминистра.