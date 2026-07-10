Более 75 тысяч человек отдохнули с пользой для здоровья благодаря проекту «Доступный спорт» в Хабаровском крае

В рамках проекта «Доступный спорт» за последние полгода к активному отдыху присоединилось более 75 тысяч человек. Тренировки для жителей края проходят еженедельно. Для проекта «Доступный спорт» задействовано более 500 спортивных сооружений, площадок и стадионов региона, на которых проводится более 500 мероприятий в год. На сегодняшний день в крае работает 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, а в этом году они появятся также в Хабаровском, Верхнебуреинском, Ульчском районах и Бикинском округе. 11 июля для жителей и гостей Хабаровска проведут утреннюю йогу Айенгара в 8:00 на набережной возле арены «Ерофей». С собой нужно взять коврик. В этот же день пройдет пробежка в 5 км. Желающих принять участие ждут на набережной стадиона имени Ленина у сцены у Речного вокзала. Еще в этот день для хабаровчан проведут оздоровительную тренировку, направленную на поддержание физической формы и развитие гибкости. Занятие пройдет с 10:00 до 11:00 на «умной площадке» возле арены «Ерофей». На территории арены «Ерофей» также пройдет бесплатная тренировка по бегу — желающих будут ждать 15 июля в 19:30. В Комсомольске-на-Амуре проведут «Чемпионскую зарядку». Тренерами будут четыре воспитанника «Регионального центра развития спорта» — Артем Ларионов, Инесса Оверст, Матвей Бурбах и Мирослава Сергеева, все спортсмены — призеры первенства России по киокусинкай. Начало занятия в 10:00 на площадке Центра игровых видов спорта и единоборств.