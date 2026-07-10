Красноярские хирурги вытащили из спины пациента ножку стула. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. Мужчина встал на стул, а тот сломался прямо под ним. Деревянная ножка пробила переднюю брюшную стенку, прошла через кишечник и упёрлась в позвоночник. Мужчину прооперировали в районной больнице, но он продолжал мучаться от болей в спине. Тогда он приехал в Красноярск и обратился в БСМП. Оказалось, что в его двух позвонках застряла крупная щепка от стула.