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Красноярские хирурги вытащили из спины пациента ножку стула

В Красноярске врачи извлекли из позвоночника пациента ножку стула.

Источник: Комсомольская правда

Красноярские хирурги вытащили из спины пациента ножку стула. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. Мужчина встал на стул, а тот сломался прямо под ним. Деревянная ножка пробила переднюю брюшную стенку, прошла через кишечник и упёрлась в позвоночник. Мужчину прооперировали в районной больнице, но он продолжал мучаться от болей в спине. Тогда он приехал в Красноярск и обратился в БСМП. Оказалось, что в его двух позвонках застряла крупная щепка от стула.

Нейрохирурги провели двухэтапную операцию: сначала укрепили позвоночник металлическими конструкциями, а затем извлекли фрагмент деревянной ножки. Он прошел по диагонали через два позвонка и межпозвоночный диск, чудом не задев спинной мозг. Поврежденные позвонки заменили на импланты.

Пациент провел в больнице две недели, его уже выписали. Через несколько месяцев мужчина сможет вернуться к полноценной жизни.