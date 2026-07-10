Сотни сайтов с онлайн-продажей алкоголя заблокировали в Хабаровском крае

Речь шла не только о магазинах и рейдах, но и о дистанционной продаже спиртного, жалобах жителей на скопление алкомаркетов и контроле за тем, чтобы ограничения не оставались только на бумаге. За 2025−2026 годы, привели статистику парламентарии, во время проверок и рейдов из незаконного оборота изъяли свыше 3,7 тысячи единиц алкогольной продукции. Нарушителям назначили штрафы на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. Отдельно продолжилась работа с интернет-площадками, где спиртное пытались продавать дистанционно: в 2026 году заблокирован 691 такой сайт.