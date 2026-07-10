Сотни сайтов с онлайн-продажей алкоголя заблокировали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае депутаты обсудили, как в регионе работает закон о регулировании розничной продажи алкоголя. Вопрос был рассмотрен на заседании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры, сообщили в Законодательной Думе региона.
Речь шла не только о магазинах и рейдах, но и о дистанционной продаже спиртного, жалобах жителей на скопление алкомаркетов и контроле за тем, чтобы ограничения не оставались только на бумаге. За 2025−2026 годы, привели статистику парламентарии, во время проверок и рейдов из незаконного оборота изъяли свыше 3,7 тысячи единиц алкогольной продукции. Нарушителям назначили штрафы на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. Отдельно продолжилась работа с интернет-площадками, где спиртное пытались продавать дистанционно: в 2026 году заблокирован 691 такой сайт.
«Главный индикатор актуальности проблем — наши жители. К нам продолжают поступать обращения от граждан с жалобами на избыточное размещение алкомаркетов на территории одной улицы и даже в одном доме. И над решением этого вопроса нам еще необходимо совместно работать», — подчеркнул председатель комитета Валерий Постельник.
По итогам обсуждения комитет рекомендовал правительству края усилить контроль за соблюдением требований к продаже алкоголя. Еще одно направление — активнее продвигать здоровый образ жизни, особенно среди молодежи, чтобы профилактика не сводилась только к запретам и штрафам.
Депутаты намерены продолжать участие в совместных рейдах. В краевом парламенте считают, что рынок алкоголя должен быть прозрачным и безопасным для жителей, а жалобы на проблемные точки — получать практическое продолжение.