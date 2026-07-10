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Эксперт рассказал, кто получит субсидию на оплату ЖКУ

По федеральному стандарту, максимально допустимая доля расходов семьи на ЖКУ составляет 22% от совокупного дохода.

Источник: Время

Некоторым категориям россиян в 2026 году доступна субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью RT.

По федеральному стандарту, максимально допустимая доля расходов семьи на ЖКУ составляет 22% от совокупного дохода. Однако регионы могут устанавливать более мягкие условия. Например, в Москве порог снижен до 10%, в Санкт-Петербурге — до 14%. Поэтому важно уточнять правила именно в своём субъекте РФ.

При расчёте субсидии учитываются несколько параметров: доход семьи, её состав, региональный стандарт площади жилья и стоимость коммунальных услуг в конкретном регионе. Оценивается не только сумма в квитанции, но и вся совокупность обстоятельств.

Ранее сообщалось, что около 330 тысяч нижегородцев уже пользуется приложением «Госуслуги Дом».

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