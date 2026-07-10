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Красноярская ГАИ устраивает двухдневную облаву на водителей-нарушителей

В предстоящие выходные красноярские инспекторы полка ДПС перейдут на усиленный режим работы — они проведут масштабные профилактические рейды, направленные на снижение аварийности и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.

В предстоящие выходные красноярские инспекторы полка ДПС перейдут на усиленный режим работы — они проведут масштабные профилактические рейды, направленные на снижение аварийности и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.

Под пристальным вниманием окажутся загородные трассы. Там «скрытые патрули» будут выявлять водителей, совершающих опасные маневры, в частности — выезд на полосу встречного движения. «Статистика текущего года вызывает серьезную обеспокоенность: с начала года уже более 900 водителей допустили выезд на “встречку”. Игнорирование правил привело к 15 ДТП, в которых пострадали люди», — рассказали в полиции.

Также на выездах из города будут контролировать правила перевозки детей-пассажиров.

Кроме того, в Красноярске организуют сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Помимо автомобилистов, дорожные полицейские проследят и за водителями средств индивидуальной мобильности.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и проявлять взаимное уважение на дороге. Помните, что от ваших действий зависит не только ваша жизнь, но и безопасность окружающих», — обратились в ведомстве.

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