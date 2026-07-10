Красноярская ГАИ устраивает двухдневную облаву на водителей-нарушителей

Под пристальным вниманием окажутся загородные трассы. Там «скрытые патрули» будут выявлять водителей, совершающих опасные маневры, в частности — выезд на полосу встречного движения. «Статистика текущего года вызывает серьезную обеспокоенность: с начала года уже более 900 водителей допустили выезд на “встречку”. Игнорирование правил привело к 15 ДТП, в которых пострадали люди», — рассказали в полиции.