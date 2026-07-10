В Туве опознали тела двух пропавших девочек

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. По словам Ховалыга, семьям окажут необходимую материальную помощь и психологическую поддержку. Глава республики также поблагодарил жителей, волонтеров и спасателей, которые участвовали в поисках. Он попросил земляков проявить уважение к близким девочек и воздержаться от домыслов и обсуждений в соцсетях.