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В Туве опознали тела двух пропавших девочек

В Туве завершили опознание тел, найденных в Енисее. Подтвердилось, что они принадлежат ранее пропавшим девочкам.

В Туве завершили опознание тел, найденных в Енисее. Подтвердилось, что они принадлежат ранее пропавшим девочкам. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«Процедура опознания завершена. Подтвердилось, что найденные в Енисее тела принадлежат нашим пропавшим девочкам», — сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. По словам Ховалыга, семьям окажут необходимую материальную помощь и психологическую поддержку. Глава республики также поблагодарил жителей, волонтеров и спасателей, которые участвовали в поисках. Он попросил земляков проявить уважение к близким девочек и воздержаться от домыслов и обсуждений в соцсетях.